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Külliye çocuklarla doldu

Külliye çocuklarla doldu

04:004/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki "Külliye'de Ramazan" etkinlikleri vatandaşla buluşmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca sürecek program kapsamında dün, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Ender Doğan, Fatih Koca ve Dursun Ali Erzincanlı sahne aldı. Doğan ve Koca ilahiler okudu, Dursun Ali Erzincanlı da şiirler seslendirdi. Etkinlikler kapsamında Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "Elif ve Arkadaşları" ile "Rafadan Tayfa" müzikalleri, çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.



#Ramazan
#Aktüel
#Hayat

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