Sultanahmet'te Ramazan iklimi

İstanbul'da bazı vatandaşlar, Ramazan ayının ilk iftarını yapmak için Sultanahmet Meydanı'na akın etti. İftar saati yaklaşırken, geleneksel Ramazan top atışı da meydanda yapıldı. Soğuk havaya rağmen yeşillikler üzerinde yer sofralarını hazırlayan vatandaşlara, zaman zaman turistler de katıldı. Fotoğraflara yansıyan bu anlar, Ramazan'ın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu bir kez daha gözler önüne serdi.

MÜTEVAZI SOFTALAR KURULDU

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Sultanahmet Meydanı'nda Ramazan coşkusu yaşanıyor. Hafta sonuna denk gelen ilk iftar gününde de vatandaşlar, soğuk havaya rağmen Ramazan'ı burada karşılamayı tercih etti. Evden getirilen örtülerin serildiği yeşilliklere mütevazı softalar kuruldu. Geleneksel top atışının yapılmasıyla oruçlar açıldı. Sultanahmet Meydanı pazar akşamki iftarında da kalabalıkları ağırladı.

ORUÇ BABA TÜRBESİ'NE AKIN

Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde de Ramazan'ın ilk gününde bir araya gelen çok sayıda kişi iftar yaptı. Her ramazanda Oruç Baba Türbesi'ne geldiğini dile getiren Alev Arıbakaç, dilek dilemek ve orucunu açmak için Avcılar'dan geldiğini söyledi. Ziyaretçilerden Sertap Akın, türbe ve çevresinin çok yoğun olduğunu belirterek, "Herkese huzur, barış, sevgi ve saygı diliyorum" diye konuştu. Orucunu açmak için Küçükçekmece'den gelen Elif Özcan, "Her sene geliyorum. Allah sağlık, huzur versin" dedi.

DİYANET İFTARİYELİK DAĞITTI

Ramazanın ilk gününde oruçlarını açmak ve ibadet etmek isteyen çok sayıda kişi Eyüp Sultan Camisi'nde de yoğunluk oluşturdu. Öte yandan Türk Kızılay Fatih Şubesi ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi girişinde vatandaşlara iftarlık ikramında bulundu. Kızılay vatandaşlara çorba, pide ve su dağıtırken, TDV ise ana yemek dağıtımı yaptı. İkramların ramazan boyunca devam edeceği bildirildi.







