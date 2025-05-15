Hizmet üretim endeksi mart ayında yüzde 0,4 oranında yükseldi.

Buna göre, endeks martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 1,3, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 2,5, gayrimenkul hizmetleri yüzde 3,3 azalırken, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler yüzde 3,7, idari ve destek hizmetleri yüzde 2,8 yükseldi.