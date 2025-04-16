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Ekonomi
Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı

Hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 1,2 arttı

08:5716/04/2025, Çarşamba
IHA
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TÜİK'in açıklamasına göre hizmet üretim endeksi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Hizmet Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, hizmet üretim endeksi Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,5 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 4,1 arttı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,1 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,9 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 11,6 arttı.


Hizmet üretim endeksi 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 3,1 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,4 azaldı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1,1 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,6 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı.



#TÜİK
#hizmet tüketim endeksi
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