Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Howden Türkiye İFM'den Suriye'ye açılıyor

Howden Türkiye İFM'den Suriye'ye açılıyor

04:0020/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sigorta sektörüne 2011 yılında giriş yapan Howden Türkiye, İstanbul’daki ikinci, Türkiye genelindeki yedinci ofisini finans dünyasında önemli bir merkez haline gelen İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) açtı. Howden Türkiye Bölge CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, “İFM’de yaptığımız bu açılış, sadece yeni bir ofisin değil aynı zamanda Howden Türkiye’nin bölgesel bir merkez olarak konumlandığının ve Türkiye’nin finans ve sigorta sektöründeki dönüşümüne katkı sağlama vizyonumuzun bir göstergesidir. Bu bölgeler arasında Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkanlar, hatta son dönemde Kuzey Ortadoğu ve Suriye gibi bölgeler de bulunuyor” dedi.


#Ekonomi
#Howden Türkiye
#sigorta
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Başvurular başladı mı?