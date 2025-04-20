Howden Türkiye İFM'den Suriye'ye açılıyor

Sigorta sektörüne 2011 yılında giriş yapan Howden Türkiye, İstanbul’daki ikinci, Türkiye genelindeki yedinci ofisini finans dünyasında önemli bir merkez haline gelen İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) açtı. Howden Türkiye Bölge CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Atınç Yılmaz, “İFM’de yaptığımız bu açılış, sadece yeni bir ofisin değil aynı zamanda Howden Türkiye’nin bölgesel bir merkez olarak konumlandığının ve Türkiye’nin finans ve sigorta sektöründeki dönüşümüne katkı sağlama vizyonumuzun bir göstergesidir. Bu bölgeler arasında Bağımsız Devletler Topluluğu, Balkanlar, hatta son dönemde Kuzey Ortadoğu ve Suriye gibi bölgeler de bulunuyor” dedi.