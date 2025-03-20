Düşük gelirlilere ‘mikro’ sigorta

Bireylerin ve toplumun geleceğinin güvence altına alınmasını sağlayan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) düşük gelir grubunda bulunan vatandaşlar için yeni bir mikro sigorta sistemine hazırlanıyor. Bu kapsamda esnaf, sanatkâr, çiftçiler, mevsimlik çalışanlar ve serbest meslek çalışanlarının faydalanması için hazırlanacak sistemle; sigorta güvencesine ihtiyaç duyan fakat primlerin gelir durumlarına uymaması nedeniyle bu hizmetlerden yararlanamayan yoksul veya düşük gelirli bireylerin sigortayla buluşturulması sağlanacak. Bu kişilerin geleceğinin güvence altına alınması ve diğer sosyal haklardan faydalandırılmasına olanak tanınacak.

Çalışma aşamasında olan mikro sigorta sisteminin önümüzdeki yılın sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ayrıca bu sistem içerisinde meslek gruplarına ve gelir düzeyine göre farklı prim ödemelerinin de olması bekleniyor. Örneğin, bir küçük esnafın gelir durumuna göre ortalama 9 bin TL olan bir prim ödemesinde yüzde 10 ila yüzde 50 arasında indirimli bir şekilde prim ödemelerinin yapılması bekleniyor. Her meslek ve gelir grubundan kişiler için bu sigorta sistemi gözden geçirilecek ve farklılıklar gösterebilecek.