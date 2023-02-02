Hürjet'in motoru çalıştırıldı: 18 Mart'ta gökyüzü ile buluşacak

Türk havacılık tarihinin mihenk taşlarından bir tanesi olan Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşu dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. ABD'den Çin'e, Mısır'dan Yunanistan'a kadar birçok ülke medyası gelişmeyi okuyucularına duyurdu.