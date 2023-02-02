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Ekonomi

Hürjet'in motoru çalıştırıldı: 18 Mart'ta gökyüzü ile buluşacak

TUSAŞ tarafından geliştirilen ilk jet motorlu hafif taarruz uçağı Hürjet'in motor çalıştırma denemesi başarıyla gerçekleşti. Hürjet Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşacak.

12:12 . 2/02/2023 Perşembe
Diğer
HÜRJET

HÜRJET

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 18 Mart 2023 tarihinde Cumhuriyet'in 100. yılında gökyüzüyle buluşturacağı
Hürjet
için çalışmalarını hızlandırdı.

Motorları çalıştırıldı

Türkiye'nin ilk yerli jet taarruz uçağı Hürjet'in bugün motoru çalıştırıldı. Yapımına 2017'de başlanan Hürjet, üstün performans özellikleri ile kritik bir rol oynamak için tasarlandı.



Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından seri üretim kararı alınan tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet uçağı, modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol üstlenecek.

Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller yapabilecek.

Yaklaşık 14 metre uzunlukta, 5 metre yükseklikte ve 9,5 metre kanat açıklığında olacak Hürjet, 1,4 mach hıza ulaşabilecek.

Üç tona yakın faydalı yük taşıyabilecek

Hürjet, 45 bin fit irtifaya kadar görev yapabilecek ve üç tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek.

Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile Hürjet, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.

Seri üretim sürecinde ilk yıl 6-7 uçak, sonraki yıldan itibaren ayda 2, yılda 24 uçak yapılacak. 2025'ten sonra her ay 2 Hürjet hangardan çıkarılacak.


#Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ)
#Hürjet
#Motor
26 dakika önce
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Hürjet'in motoru çalıştırıldı: 18 Mart'ta gökyüzü ile buluşacak
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