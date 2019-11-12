İhracatçıya çifte müjde

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamada, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da yapılan değişiklikle, son üç takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 1 milyon dolar olan mal ihracatçısı firmaların temsilcilerine de yeşil pasaport hakkı tanındığı hatırlatıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı İsmail Gülle, bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçının yeşil pasaport aldığını belirterek, limitin 500 bin dolara inmesiyle yeşil pasaporta hak kazanan ihracatçı sayısının 22 bin 325’e yükseldiğini aktardı.

İsmail Gülle

PASAPORT SÜRESİ 4 YILA ÇIKACAK

İsmail Gülle, şunları kaydetti: “Türkiye’nin ihracatının saha neferleri olan ihracat ailemiz, ihracatımızın hacmini her daim arttırmak ve ihraç ürünlerimizi dünyada 223 ülke ve ticaret bölgesine ulaştırmak adına, yoğun bir çalışma yürütüyor. Hükümetimizin ihraç ürünlerimize küresel ölçekte mobilite kazandırmak adına attıkları adımlar, AB ile Gümrük Birliği anlaşması, serbest ticaret anlaşmalarının yanı sıra ihracatçımızın da mobilite kazanması, ihraç pazarlarımızı kolayca ziyaret etmeleri büyük önem arz etmekte. Bu nedenle 2017’de Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin destekleriyle ilk kez ihracatçılarımızı hususi damgalı pasaport imkanı getirilmesi büyük bir adımdır. Bugün itibarıyla söz konusu limitin 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmiş olması, çok daha fazla ihracatçımızın bu imkandan yararlanması adına büyük bir imkan sunacaktır. Ticaret Bakanımızın pasaportun süresinin de 4 yıla çıkarılması yönündeki çalışmaları çok önemli.” Açıklamada verilen bilgiye göre, 193 ülkenin yüzde 64’ünü oluşturan ve dünya ticaretinin yüzde 75’ini gerçekleştiren çok sayıda ülke, yeşil pasaporta vize muafiyeti sağlıyor.

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SABİT FAİZ İMKANI GELDİ

Ruhsar Pekcan

Ruhsar Pekcan, "Türk Eximbank, Türk lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gitti ve değişken faiz uygulamasının yanısıra sabit faiz imkanı sağladı. Yeni düzenlemeyle kısa vadeli döviz kredilerinde 60-75 baz puan (reeskont kredisi hariç), ihracatçılara kullandırılacak işletme sermayesi ve yatırım kredilerinde ise 50-90 baz puan aralığında faiz indirimi yapıldı. Örneğin 540 gün 3 taksitli KOBİ İhracata Hazırlık Döviz Kredisi'nde oranlar libor/ euribor+3'ten, libor/euribor+2,40'a düşürüldü" değerlendirmesinde bulundu. İhracatçıların döviz kredilerinde sabit faiz uygulanması yönündeki taleplerini değerlendirdiklerini vurguladı.

Bakan Pekcan, döviz kredilerinde mevcut durumdaki değişken faiz uygulamasının yanı sıra sabit faiz alternatifi getirdiklerini bildirdi. Türk Eximbank, 2 Ekim'de KOBİ'lere ve yüksek teknoloji ürün ihracatçılara kullandırdığı Türk Lirası kredi faizlerini tek haneli rakamlara indirerek, önce yüzde 9,61'e, daha sonra 1 Kasım itibarıyla yüzde 8,79'a düşürmüştü.

FAİZDE 90 BAZ PUAN İNDİRİM Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın Türk Lirası kredi faizlerinin ardından döviz kredilerinde de bugün itibarıyla 90 baz puana varan indirime gittiğini bildirdi. Türk Eximbank'ın ihracatçıların işletme sermayesi ve yatırımlarına yönelik finansal ihtiyaçlarını uygun vade ve faiz imkanlarıyla karşılamaya çalıştığını belirten Pekcan, kurumun uluslararası piyasalarda son dönemde gerçekleştirdiği borçlanmalar çerçevesinde ihracatçıların döviz kredilerini daha düşük maliyetlerle kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz düzenlemesi yaptığını kaydetti.