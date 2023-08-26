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Ekonomi

İkinci eve sınırlı kredi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, ikinci ve sonrası konut alımında kullanılacak kredi değer oranını yüzde 75 daralttı. Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci evi olarak almak isteyenler konutun değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullanabilecek.

04:00 . 26/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) konut kredilerinde ve konut teminatlı kredilerde uygulanacak kredi değer oranlarında değişikliğe gitti. BDDK'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, ikinci ve sonrası konut alımında tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde konut kredisi değer oranı yüzde 75 daraltılacak. Karara göre, 5 milyon TL değerindeki bir evi, ikinci tapulu evi olarak alacak olanlara evin değerinin yüzde 22,5'i kadar kredi kullandırılabilecek. İlk konut alımlarında ise kredi değer oranlarında bir değişiklik olmayacak.




#BDDK
#Kredi
#Konut
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