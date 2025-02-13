İkramiye zammı Giresun'da netleşecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu emekli ikramiyesi zammı için kanun değişikliği gerekiyor. 16,3 milyon emekliyi ilgilendiren zamla ilgili hazırlanacak teklif, ramazan ayında Meclis gündemine alınacak. Her bir bayram için 3 bin lira olan ikramiyenin 2025 yılında 4 bin ya da 5 bin lira olması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, ikramiyeye ilişkin karar, 21 Şubat'ta Giresun'da Doğu Karadeniz Kalkınma Planı lansmanı için biraraya gelecek olan Ekonomi Koordinasyonu Kurulu (EKK) toplantısının ardından netleşecek. Her yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen 3 bin liralık emekli ikramiyesinin 4 bin ya da 5 bin lira bandına çekilmesi için etki analizleri çıkarıldı. İkramiyeler son şeklini, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan etki analizlerinin EKK tarafında değerlendirilmesiyle alacak. Emekliye 2018'den bu yana ödenen bayram ikramiyesi geçen yıl 3 bin liraya çıkarılmıştı. Emeklinin ilk bayram ikramiyesinin ise 28 Mart 2025 Cuma gününe kadar hesaplara geçmiş olacağı düşünülüyor. Ancak kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) açıklayacak.