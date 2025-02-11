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Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: Bakan Işıkhan son dakika duyurdu

Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi: Bakan Işıkhan son dakika duyurdu

Seda Ekinci
Seda Ekinci
15:4711/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışmayı duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışmayı duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapılacağını duyurdu. Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilmişti.

Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi yeniden gündem oldu. Milyonlarca emeklinin gözü emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi bekleniyor.


Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında %50 artırılarak 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilmişti.

Ödemeler ne zaman yapılacak?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması ve ikramiye tutarının netleşmesi öngörülüyor.



#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#emekli
#bayram ikramiyesi

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