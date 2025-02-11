Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapılacağını duyurdu. Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında yüzde 50 artırılarak 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilmişti.
Ramazan Bayramı yaklaşırken, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi yeniden gündem oldu. Milyonlarca emeklinin gözü emekli bayram ikramiyelerine çevrildi. Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi bekleniyor.
Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?
Ödemeler ne zaman yapılacak?
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması ve ikramiye tutarının netleşmesi öngörülüyor.