Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı.

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında %50 artırılarak 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilmişti.

Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında %50 artırılarak 2 bin TL’den 3 bin TL’ye yükseltilmişti.

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da kutlanacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bayram ikramiyelerinin bayramdan önce hesaplara yatırılması bekleniyor. Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması ve ikramiye tutarının netleşmesi öngörülüyor.