İkramiyeler mart başında

Yerel seçimlere 50 günden az bir zaman kala TBMM Genel Kurulu'nun gündemi de yoğunlaştı. 8'inci Yargı Paketi'nin hafta içinde Meclis Başkanlığına sunulması beklenirken, ev kadınlarına emekli hakkı tanıyacak olan yasa teklifine, emekli ikramiyesinde artış sağlayacak düzenlemenin eklenmesi bekleniyor. Meclis'in mart başından önce yasal düzenlemeleri hayata geçirilmesi planlanıyor.

İKRAMİYE ÇALIŞMASI HAZİNE'DE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın duyurduğu emekli ikramiyelerinde yapılacak artışa ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024'ün sonunda sayıları 16 milyon 400 bine ulaşması beklenen emeklilere dini bayramlarda verilen ikramiye miktarının artırılması için bütçe olanaklarını yoklamaya başladı. İkramiyelerde yüzde 50 ila yüzde 150 arasında bir artışa gidilmesi beklenirken, net rakamın Hazine'nin çalışmasından sonra ortaya çıkacağı öğrenildi.

Söz konusu düzenlemenin, mart başına kadar Meclis gündeme alınacağı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, düzenleme ya ev kadınların emeklilik hakkı sağlayacak yasayla birlikte Meclis Başkanlığına sunulacak ya da Genel Kurul'a inen yasa tekliflerinin görüşmeleri sırasında verilecek önergeyle kanunlaşacak. Mart başında kapanması beklenen Meclis'in, Ramazan Bayramı nedeniyle nisan ortasına kadar kapalı kalacağı için düzenlemenin en kısa sürede hazırlanarak, AK Parti Meclis Grubuna iletileceği bildirildi. Meclisin bu haftadan itibaren yoğun bir ekonomi gündemi olacak. Emekliler de süreci yakından izliyor.

SÖZLEŞMELİ SAYISI ARTACAK

Sağlıkla ilgili teklif de maden teklifinin yasalaşmasından Genel Kurul gündemine gelecek. Bu teklife göre de diş tabipleri, ağız ve diş sağlığı muayenehanelerinde diş tabibi istihdam edebilecek. Acil tıp ana dal uzmanları yoğun bakım yan dal, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dal uzmanlığı yapabilecek. Sağlık alanında eleman temininde sıkıntı çekilen yerlerde sözleşmeli pozisyon sayısı 27 binden 36 bine çıkarılacak.

ENERJİ VE SAĞLIKTA KRİTİK GÜNDEM

Öte yandan Genel Kurul bu hafta enerji ve sağlık alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifini görüşecek. Maden yasası olarak da bilinen enerji yasa teklifine göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğal gaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek. Enerji verimliliğini artırmak amacıyla hazırlanan projeler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 15 milyon lirayı geçmemek kaydıyla bedellerinin en fazla yüzde 30'u oranında desteklenecek. İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllere RES ve GES kurulabilecek.







