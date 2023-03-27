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Ekonomi

İlk Evim Arsa'da İstanbul zamanı: Kuralar bugün çekiliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim’de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün İlk Evim Arsa için de İstanbul'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz" dedi.

10:28 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Murat Kurum açıklamada bulundu.

Bakan Murat Kurum açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Evim’de İstanbul Tuzla kuralarımız sürerken bugün İlk Evim Arsa için de İstanbul'da hak sahiplerimizi belirlemeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada da, şöyle denildi:
"İlk Evim Arsa’da da İSTANBUL zamanı!
✔️ İstanbul Merkez müstakil
✔️ Antalya Merkez müşterek
arsa kuraları çekiliyor."



#Murat Kurum
#TOKİ
#İstanbul
40 dakika önce
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