'İlk İş Yerim'de kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "250 alt sektörü harekete geçiren İlk Evim İlk İş Yerim projemizle istihdamı destekliyor, vatandaşımızı iş sahibi de yapıyoruz. Konut ve arsa kuralarımız devam ederken sıra iş yerlerine geldi. 12 ilde 3 bin 106 işyeri için 15 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi.