İlk uçuşunu 2025'in sonunda gerçekleştirecek: KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montajı sürüyor

SSB Başkanı Görgün, KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini inceledi.
2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek milli muharip uçak KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetleri sürüyor. KAAN'ın ikinci prototipindeki çalışmaları yerinde inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, "TUSAŞ tesislerimizde, 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajı tüm hızıyla devam ediyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, milli savunma sanayisinin en büyük projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın yeni prototipleriyle gökyüzüne kanat açmaya hazırlandığını belirtti.
TUSAŞ tesislerinde, 2 binin üzerinde yerli ve milli parçanın montajının tüm hızıyla devam ettiğini söyleyen Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:
- "2025 yılı sonunda ilk uçuşunu gerçekleştirecek ikinci prototipimizin üretim ve montaj faaliyetlerini yerinde inceledik.
- Bir zamanlar, KAAN’ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü. KAAN, sadece bir uçak değil; milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür.
- Bizler, savunma sanayiimizde her prototipte başarı hikayeleri yazıyor, ürünlerimizi seri üretime geçiriyor ve kahraman ordumuza kazandırıyoruz.
- Gökyüzümüz artık daha güçlü, yarınlarımız daha umut dolu! Bu kutlu yolda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."
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