İlk uçuşunu 2025'in sonunda gerçekleştirecek: KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montajı sürüyor

Bir zamanlar, KAAN’ın ilk prototip görselleri üzerinden alay edenler, bugün bu büyük başarı karşısında sessizliğe büründü. KAAN, sadece bir uçak değil; milletimizin kararlılığı, mühendislerimizin emeği ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin gökyüzündeki sembolüdür.