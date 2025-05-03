İmalat sanayiinde siparişler düşüşte

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi, nisanda bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 47,3 seviyesinde gerçekleşti. Nisan ayında manşet PMI endeksine paralel olarak üretimde üst üste 13’üncü kez yavaşlama kaydedilirken bu konuda firmalar zorlu dış piyasa koşullarına ve talepteki durgunluğa dikkati çekti. Hem toplam yeni siparişler hem de yurt dışından alınan yeni siparişlerde daralmalar ikinci çeyreğin başında hız kesti. İmalatçılar, yeni siparişlerdeki yavaşlamaya bağlı olarak istihdamı ve satın alma faaliyetlerini azaltırken düşüş eğilimi istihdamda 5'inci aya, satın alma faaliyetlerinde ise 12'nci aya ulaştı.