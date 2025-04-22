İmalat sektörü eleman arıyor: Her 3 işletmeden 1’inde açık iş var

İmalat sektörü, Türkiye ekonomisinin belkemiği olarak öne çıkarken, üretimde çalışacak nitelikli personel eksikliği dikkat çekiyor. Özellikle sanayi bölgelerinde ve organize sanayi sitelerinde, makine operatörlerinden teknik personele kadar birçok alanda acil işgücü ihtiyacı bulunuyor.

Bakanlık, işgücü açığının kapatılması için özellikle gençleri üretim alanlarına yönlendirmeyi hedefliyor. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yerli ve milli üretimin daha da güçlenmesi gerektiğini belirten yetkililer, genç nüfusun potansiyelini üretime kazandırmanın milli bir sorumluluk olduğunu vurguluyor.

İmalat dışında en çok işgücü ihtiyacı duyulan diğer sektörler ise hizmet ve inşaat olarak sıralandı. Açık iş oranlarının bu denli yüksek olması, iş arayanlar için de önemli bir fırsat kapısı olarak değerlendiriliyor.