Ekonomi ING Türkiye, konut kredi faizini yüzde 0,98e düşürdü Konut kredisini taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek
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ING Türkiye, konut kredi faizini yüzde 0,98'e düşürdü: Konut kredisini taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek

ING Türkiye, konut kredi faizini yüzde 0,98'e düşürdü: Konut kredisini taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek

Yeni kampanya ile 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranı yüzde 0,98'e indi. Kampanyadan yeni kredi müşterilerinin yanı sıra konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de yararlanabilecek.

Haber Merkezi AA
Konut kredisinde faizler düşüyor.
Konut kredisinde faizler düşüyor.

ING Türkiye, konut kredisinde faiz oranını yüzde 0,98'e düşürerek sektördeki en avantajlı faiz oranını sunmaya başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı.

  • ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi.

ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

Faizdeki düşüş devam etmeli
EKONOMİ
Faizdeki düşüş devam etmeli

"Müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, gayrimenkulün Türkiye ekonomisinin önemli sektörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Konut almak isteyen ancak faizlerin düşmesini bekleyen tüketiciler için hayata geçirdiğimiz bu kampanya ile hem ekonomiyi desteklemeyi hem de müşterilerimizin en uygun koşullarda ev sahibi olmasına katkıda bulunabilmeyi hedefliyoruz. ING Türkiye olarak, sunduğumuz avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerimize ve ekonomiye katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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