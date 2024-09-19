İnşaat çalışanı 1,8 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 889 bin 385 kişiye yükseldi. Sektörler bazında incelendiğinde en yüksek artışlardan birisi inşaatta yaşandı.





1,8 MİLYON KİŞİYİ AŞTI

İnşaat sektöründeki ücretli çalışan sayısı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 1 milyon 847 bin 922'ye çıktı. Bu artışla inşaat sektöründe ücretli çalışan sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Gayrimenkul faaliyetleri sektöründe çalışan kişi sayısı da 124 bin 274 ile tüm zamanların rekor seviyesini gördü. Her iki sektörde yaşanan istihdam artışında 6 Şubat 2023 depremlerinin yol açtığı yıkımın ardından 11 ilde yoğunlaşan inşaat faaliyetleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları etkili oldu.





KONUT SATIŞLARINA YANSIDI

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, istihdam rakamlarının en son açıklanan temmuz ve ağustos ayı konut satış verileriyle de tutarlı olduğunu belirterek, "Nitekim son 2 ayda da konut satışlarında artış yaşandı" dedi. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ramadan Kumova da geçmiş yıllarda bir projede çalışan sayısının 5 ise şimdi 7-8'e yükseldiğini ifade etti.





KENTSEL DÖNÜŞÜM ETKİLİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de artışın nedenlerinden bahsederek, "Bu artışın sebepleri arasında başta deprem bölgesinde devam eden inşaatlar olmak üzere özellikle İstanbul'da hızlanan kentsel dönüşüm projelerini ve yazlık bölgelerdeki inşaatı süren yapıları gösterebiliriz" açıklamasını yaptı.







