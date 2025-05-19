İnternet üzerinden kazanca yakın takip

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), e-ticaretin yaygınlaşmasıyla sanal POS'lar kullanılarak yapılan ödemeleri analiz ederek, 4 bin 95 mükellefe yönelik vergi dışı bırakılan 37 milyar liralık hasılatı ortaya çıkardı. Gelir İdaresi, e-ticaretin ayrılmaz bir parçası haline gelen sanal POS sistemleri kullanılarak yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi amacıyla harekete geçti. GİB, 2020-2024 yıllarında sanal POS kullanarak gelir elde eden kişilerin mükellefiyet durumları ile bu uygulamalar üzerinden elde edilen hasılatın vergi beyanlarıa detaylı analiz çalışması yaptı.

Vergi kaydı olmayan bir kişinin 2024 yılında sanal POS uygulamaları üzerinden 2 bin 284 kez işlem yaptığı ve 67 milyon lira gelir elde ettiği görüldü. Mükellef olmayan bu kişinin, internet üzerinden perakende bilgisayar sarf malzemeleri satışı yaptığı saptanırken, hakkında yasal süreçler başlatıldı. Vergi mükellefiyeti olduğu halde beyanda bulunmayan kişiler, cezai yaptırım uygulanmadan önce bilgilendirilerek izaha davet ediliyor. Beyanlarında gerekli düzeltmeyi yapan mükelleflere daha az ceza uygulanıyor.