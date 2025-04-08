İnternete cepten bağlanıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kullanıcıların yüzde 96,9'unun internete cep telefonundan eriştiğini bildirerek, "Günlük ortalama 4 saat 4 dakikayı cep telefonlarımız aracılığıyla internette geçiriyoruz" ifadesini kullandı. Bakan Uraloğlu, "We Are Social ve Meltwater" tarafından hazırlanan "Dijital 2025 Türkiye" raporunda yer alan mobil kullanım verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İnternette geçirilen sürenin günlük ortalama 7 saat 13 dakikaya ulaştığını aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bu sürede mobilin payı yüzde 56,3. Bilgisayarlarda geçirilen günlük süre ise 3 saat 9 dakika. Ayrıca Türkiye'deki internet trafiğinin yüzde 73,1'ini cep telefonları oluşturuyor. En yakın takipçisi dizüstü ve masaüstü bilgisayarların payı yüzde 25,5."

Uraloğlu, ayrıca 16 yaş ve üzeri internet kullanıcılarının yüzde 96,9'unun internete erişim için herhangi bir cep telefonu kullandığını belirterek, bunu yüzde 95,2 ile akıllı telefonların takip ettiğini de ifade etti. Uraloğlu, Türkiye'deki web trafiğinin ise yüzde 73,1'ini cep telefonlarının oluşturduğunu belirtti.