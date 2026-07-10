Irak'ın enerji ve altyapı hamlesi bölgesel dönüşümün anahtarı olacak

Irak'ın 2014 yılından bu yana uluslararası terörle mücadelede büyük bedeller ödediğini belirten Urcu, bu süreçte ülkenin enerji altyapısının ciddi zarar gördüğünü, birçok rafinerinin kullanılamaz hale geldiğini ve yeni yatırımların uzun yıllar ertelendiğini söyledi. Bu nedenle enerji sektöründe kapsamlı bir yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.