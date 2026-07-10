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Ekonomi
Irak'ın enerji ve altyapı hamlesi bölgesel dönüşümün anahtarı olacak

Irak'ın enerji ve altyapı hamlesi bölgesel dönüşümün anahtarı olacak

11:00, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 17:46, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Irak'ın enerji ve altyapı hamlesi bölgesel dönüşümün anahtarı olacak
Irak'ın küresel enerji merkezi olması için kritik adımlar masada

Urcu Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Urcu, Irak'ta yeni hükümet döneminde enerji, altyapı ve kalkınma alanlarında atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Urcu, Irak'ın sahip olduğu doğal kaynaklar ve stratejik konumuyla yalnızca bölgenin değil, küresel enerji güvenliğinin de önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, doğru politikalar ve uluslararası iş birlikleriyle ülkenin yeniden güçlü bir ekonomik dönüşüm sürecine girebileceğini ifade etti.

Urcu Group Yönetim Kurulu Başkanı
Tolga Urcu
, Başbakan
Ali Falih Al-Zaidi l
iderliğinde kurulan yeni hükümetin, geçmiş dönemlerden kalan yolsuzluk dosyaları, küresel ekonomik daralma ve bölgesel jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu zorlu bir tabloyu devraldığına dikkat çekti.
Özellikle İran-İsrail savaşı sonrasında
Hürmüz Boğazı
'nda yaşanan aksaklıkların, tek bir ihracat güzergâhına bağımlılığın ne kadar büyük bir stratejik risk olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

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Hürmüz Boğazı'nda yaşanan krizin dünya petrol ticaretini doğrudan etkilediğini vurgulayan Urcu, Irak'ın önümüzdeki dönemde alternatif ihracat koridorlarını hayata geçirmesi gerektiğini belirtti.
Türkiye, Suriye ve Ürdün üzerinden kuzeybatı limanlarına ulaşacak yeni petrol boru hatlarının inşa edilmesinin hem Irak'ın enerji güvenliği hem de küresel petrol arzının sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.
  • Irak'ın 2014 yılından bu yana uluslararası terörle mücadelede büyük bedeller ödediğini belirten Urcu, bu süreçte ülkenin enerji altyapısının ciddi zarar gördüğünü, birçok rafinerinin kullanılamaz hale geldiğini ve yeni yatırımların uzun yıllar ertelendiğini söyledi. Bu nedenle enerji sektöründe kapsamlı bir yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
Urcu Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Urcu
Urcu Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Urcu
OPEC
'in Irak için uyguladığı günlük
3,5 milyon varillik
 üretim kotasının ülkenin gerçek potansiyelini yansıtmadığını belirten Urcu, orta vadede gerekli uluslararası anlaşmaların yapılarak üretim kapasitesinin
7-8 milyon varil seviyelerine çıkarılmasının
 Irak ekonomisine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Yeni dönemde petrol yatırımlarının yanı sıra doğal gaz sahalarının geliştirilmesi, sıvılaştırılmış gaz tesislerinin kurulması, baca gazlarının enerjiye dönüştürülmesi, çevrim santrallerinin devreye alınması ve ülke genelindeki enerji iletim altyapısının modernize edilmesinin öncelikli yatırım alanları arasında yer alması gerektiğini söyledi.

Tolga Urcu ayrıca
Basra-Musul Kalkınma Yolu Projesi,
 Faw Limanı, hızlı tren yatırımları, demiryolu lojistik ağları ile Bağdat ve Basra havalimanlarının modernizasyonunun Irak'ı bölgesel ticaret ve lojistik merkezi haline getireceğini belirtti. Bu projelerin uluslararası yatırımcıları, nitelikli iş gücünü ve küresel şirketleri ülkeye çekerek ekonomik büyümeyi hızlandıracağını ifade etti.

"Bölgenin ekonomik geleceğine katkı sağlayacak"

Su yönetimi, tarım ve hayvancılık politikalarının da kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Urcu, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, nehirlerin rehabilite edilmesi, gübre üretim tesislerinin kurulması ve hayvancılıkta verimliliği artıracak yatırımların kırsal kalkınmayı destekleyeceğini söyledi. Yeni yatırımların istihdamı artırarak köyden kente göçü azaltacağını kaydetti.

Açıklamasının sonunda Tolga Urcu,
"Irak'ın sahip olduğu finansal kaynaklar, genç nüfusu ve stratejik konumu, doğru planlama ve güçlü uluslararası ortaklıklarla birleştiğinde ülkeyi yeniden bölgenin en önemli ekonomi ve enerji merkezlerinden biri haline getirebilir. Atılacak kapsamlı reform adımları yalnızca Irak'ın değil, tüm bölgenin ekonomik geleceğine katkı sağlayacaktır."
ifadelerini kullandı.

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Başlıklar :iraktolga urcuenerjihürmüz boğazı
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