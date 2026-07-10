Irak'ın enerji ve altyapı hamlesi bölgesel dönüşümün anahtarı olacak
Urcu Group Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Urcu, Irak'ta yeni hükümet döneminde enerji, altyapı ve kalkınma alanlarında atılması gereken adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Urcu, Irak'ın sahip olduğu doğal kaynaklar ve stratejik konumuyla yalnızca bölgenin değil, küresel enerji güvenliğinin de önemli aktörlerinden biri olduğunu belirterek, doğru politikalar ve uluslararası iş birlikleriyle ülkenin yeniden güçlü bir ekonomik dönüşüm sürecine girebileceğini ifade etti.
- Irak'ın 2014 yılından bu yana uluslararası terörle mücadelede büyük bedeller ödediğini belirten Urcu, bu süreçte ülkenin enerji altyapısının ciddi zarar gördüğünü, birçok rafinerinin kullanılamaz hale geldiğini ve yeni yatırımların uzun yıllar ertelendiğini söyledi. Bu nedenle enerji sektöründe kapsamlı bir yeniden yapılanmanın kaçınılmaz olduğunu dile getirdi.
Yeni dönemde petrol yatırımlarının yanı sıra doğal gaz sahalarının geliştirilmesi, sıvılaştırılmış gaz tesislerinin kurulması, baca gazlarının enerjiye dönüştürülmesi, çevrim santrallerinin devreye alınması ve ülke genelindeki enerji iletim altyapısının modernize edilmesinin öncelikli yatırım alanları arasında yer alması gerektiğini söyledi.
"Bölgenin ekonomik geleceğine katkı sağlayacak"
Su yönetimi, tarım ve hayvancılık politikalarının da kalkınmanın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çeken Urcu, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, nehirlerin rehabilite edilmesi, gübre üretim tesislerinin kurulması ve hayvancılıkta verimliliği artıracak yatırımların kırsal kalkınmayı destekleyeceğini söyledi. Yeni yatırımların istihdamı artırarak köyden kente göçü azaltacağını kaydetti.
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