İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Verilere göre mayıs ayında aylık enflasyon yüzde 0,04, yıllık enflasyon ile yüzde 39,59 oldu. Böylece enflasyon son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki 5 aylık memur ve emekli maaş zammı farkı ne oldu? İşte memur ve emekli enflasyon zam oranları.