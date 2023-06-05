|
Ekonomi

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira zam oranı ortaya çıktı. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan zam oranı yüzde 63,72 oldu. Ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20'ye düşmüştü. İş yeri kiraları için bu ay tavan zam oranı 63,72 olarak uygulanabilecek. Konut kiralarında temmuz ayında bitecek olan tavan zam uygulamasına devam edileceği belirtilmişti.

10:38 . 5/06/2023 Pazartesi
Diğer
Arşiv

Arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 63,72 oldu.

Ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20'ye düşmüştü.

İş yerleri kiraları için bu ay tavan zam oranı yüzde 63,72 olarak uygulanabilecek.

Geçmiş yıllarda konut ve işyeri kira zamları 12 aylık tüfe ortalaması ile hesaplanırken, yüksek fiyat artışları nedeniyle geçtiğimiz haziran ayında 'yüzde 25 tavan' uygulaması getirilmişti. 1 yıllığına hayata geçirilen bu uygulama, temmuz ayında sona erecekti.

  • Konuyla ilgili yetkililerden geçtiğimiz ay açıklamalar geldi. Önce Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tavan uygulamasının devam edeceğini duyurdu. Ardından Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş artış konusunda yeni çalışmaları olduğunu, fahiş kira artışı yapanlara hapis ve para cezası gibi yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.


#Kira
#enflasyon
#zam oranı
#iş yeri
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
LGS tercihleri ne zaman başlayacak? 2023 MEB LGS tercih dönemi