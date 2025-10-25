Isparta gülüne don desteği

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Adem Korkmaz, zirai dondan etkilenen çiftçilere toplamda 46,5 milyar liralık destek verildiğini ve ödemelerin bu hafta tamamlanacağını söyledi.
Korkmaz, TARSİM'in zirai don mağdurlarına yaptığı ödemelerin 23 Ekim itibarıyla 18 milyar 674 milyon liraya ulaştığını, ceviz, ayva, armut ve Antep fıstığı içinse 4 milyar 347 milyon liralık ödeminin takvime bağladığını söyledi. Korkmaz, "Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Trabzon hurması ve Isparta gülü konusunda bir talebimiz olmuştu. Bu 2 ürün Türkiye'de yaygınlık oluşturmadığı için kapsama alınmadı ama sonrasında ilgili ürünlerle talimat verildi, bakanlık nezdinde ilave destek görüşüldü" dedi.