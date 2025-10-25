Isparta gülüne don desteği

Korkmaz, TARSİM'in zirai don mağdurlarına yaptığı ödemelerin 23 Ekim itibarıyla 18 milyar 674 milyon liraya ulaştığını, ceviz, ayva, armut ve Antep fıstığı içinse 4 milyar 347 milyon liralık ödeminin takvime bağladığını söyledi. Korkmaz, "Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki Trabzon hurması ve Isparta gülü konusunda bir talebimiz olmuştu. Bu 2 ürün Türkiye'de yaygınlık oluşturmadığı için kapsama alınmadı ama sonrasında ilgili ürünlerle talimat verildi, bakanlık nezdinde ilave destek görüşüldü" dedi.