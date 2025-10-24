Yeni Şafak
Bir ilde şap hastalığı alarmı: İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı

Bir ilde şap hastalığı alarmı: İkinci bir duyuruya kadar yasaklandı

09:4024/10/2025, Cuma
Erzincan/ Refahiye
Erzincan/ Refahiye

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde, 34 köyde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine hayvan alım ve satışı ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.

Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı 34 köyde şap hastalığı nedeniyle hayvan alım satışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı.

Dün itibariyle Refahiye’nin köy ve mahalle muhtarlarına "Şap Hastalığı Karantinası" konusuyla yapılan tebliğde; Yuvadağı, Halitler, Akbağ, Diştaş, Koçkaya, Arpayazı, Diyarlar, Madendere, Avşarözü, Doğandere, Merkez-Kalkancı, Keçegöz, Aydıncık, Erecek, Onurlu, Babaaslan, Gülensu, Bölüktepe, Gümüşakar, Cengerli, Günyüzü, Çamdibi, Hacıköy, Çiçekalı, Kabuller, Sıralı, Şahverdi, Yaylapınarı, Pınaryolu, Mülkköy, Derebaşı, Sarıkoç, Kersen ve Yeniyurt köylerinde şap hastalığı nedeniyle hayvan alım satışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığı duyuruldu.



#Erzincan
#Şap Hastalğı
#Tarım ve Orman Bakanlığı
