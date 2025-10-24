Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarım ve Orman Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Tarım ve Orman Bakanlığı 15 müfettiş yardımcısı alacak

10:0124/10/2025, Cuma
AA
Sonraki haber
Adaylar başvurularını, 17-28 Kasım'da gerçekleştirebilecek.
Adaylar başvurularını, 17-28 Kasım'da gerçekleştirebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni bir istihdam duyurusu yayımladı. Bakanlık, Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 15 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 15 müfettiş yardımcısı istihdam edecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere giriş sınavı ile 15 müfettiş yardımcısı alınacak.

Adaylar, giriş sınavı başvurusunu 31 Ekim-14 Kasım tarihlerinde elektronik ortamda e-Devlet üzerinden "Tarım ve Orman Bakanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya "Kariyer Kapısı
platformları üzerinden tamamlayabilecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak. Yazılı sınav, 29 Kasım'da yapılacak ve bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava katılacak.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer ilana göre de Özelleştirme İdaresi Başkanlığında boş bulunan 8 kadroya uzman yetiştirilmek üzere uzman yardımcısı alınacak.

Adaylar başvurularını, 17-28 Kasım'da e-Devlet üzerinden erişim sağlanan adresinden
gerçekleştirebilecek.

Öte yandan, Sayıştay Başkanlığı Bilgi İşlem Birim Başkanlığında istihdam edilmek üzere de 3 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Başvuruların, 27 Ekim-7 Kasım tarihlerinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya son başvuru tarihinde Başkanlığa ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekiyor.






#Resmi Gazete
#Tarım ve Orman Bakanlığı
#iş ilanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM 24 Ekim Cuma aktüel ürünler kataloğu yayınlandı: Bu Cuma BİM'de hangi ürünler indirimde?