Vergi paketi Meclis'te: Yasa teklifi komisyonda kabul edildi

Teklifle, kuyumculuk, ikinci el taşıt satışı, bazı özel sağlık kuruluşlarının belgeleriyle, kıymetli madenler ve hayvancılık işletme ruhsatlarından yıllık vergi harcı alınacak.





ARAÇ ALIM SATIMINDA YENİ DÖNEM

Tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemlerine ilişkin harç istisnası da kaldırılacak.





Bu işlemlerden satış ve devir bedeli üzerinden bin liradan az olmamak kaydıyla nispi noter harcı alınacak.





Sıfır ve ikinci el araç satışlarından binde 2 oranında harç tahsil edilecek.





EMLAKTA YANLIŞ BEYANA CEZA ARTIYOR

Gayrimenkul satışında yanlış beyanda verilen yüzde 25 oranında ceza, bir kat artırılacak.





Mesken kira gelirlerinde, emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar hariç gelir vergisi istisnası kaldırılacak.





Bu grup dışındakiler kira geliri ne kadar olursa olsun vergi ödeyecek.





SİGORTA PRİM DESTEKLERİNE DÜZENLEME

Teklifle, sigorta prim destekleriyle ilgili de düzenleme yapılıyor. Doğum hariç borçlanma prim oranı yüzde 32'den yüzde 45'e çıkarılacak.





Durdurulan Bağ-Kur sigortalılık sürelerinin ihya prim oranının da yüzde 45'e çıkarılacak.





Prime esas kazanç üst sınırı asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltilecek.





CUMHURBAŞKANI'NA BES YETKİSİ

Cumhurbaşkanı'na bireysel emeklilik fonlarında yüzde 30 olan devlet desteğini yüzde 50'sine kadar artırma ya da sıfıra kadar indirme yetkisi de veriliyor.





Vadeli çek uygulamasının süresi 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e kadar uzatılacak. Teklifte, vakıf üniversiteleri ücretlerine ilişkin de düzenleme var



