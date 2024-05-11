İşsizlik 11 aydır tek hanede

Türkiye'de işsizlik oranı, martta bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; işsiz sayısı martta bir önceki aya kıyasla 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranında, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,4 puan düşüş yaşandı.





GENÇ İŞSİZLİK 12 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı da martta bir önceki aya göre 0,4 puan azalışla yüzde 15,1'e indi. İstihdam edilenlerin sayısı martta bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bine yükseldi. İstihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5'e ulaştı. İş gücü, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bine çıktı. Mart ayı iş gücü istatistiklerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının 12 yılın en düşük seviyesine indiğini belirtti. Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere iş gücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz" dedi.





1 YILDA 1,3 MILYON KIŞILIK ARTIŞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da istihdam sayısının 2024'ün Mart ayında bir önceki yıla göre 1 milyon 372 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi ile tarihi zirvesini yenilediğini bildirdi.



