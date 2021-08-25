Kiralık evde en fazla talep gören üç ilçe!

Kiralık ev aramalarında üç büyükşehirde en çok talebin bulunduğu 3 ilçe öne çıktı. Söz konusu ilçeler İstanbul'da Beylikdüzü, Bahçelievler, Pendik, Ankara'da Çankaya, Etimesgut, Keçiören, İzmir'de ise Buca, Karşıyaka, Bornova oldu.
Zingat'tan yapılan açıklamaya göre, emlak gündeminde kiralık ev talebindeki belirgin artış, yeni konut arzında azalma ve yükselen kira fiyatları bulunuyor.
Son zamanlarda salgın ve yaz aylarında başlayan normalleşme sürecinin etkisi, tayin dönemi, yeni evlenen çiftlerin ev arayışı ve eylül ayında yüz yüze eğitimin başlama kararı kiralık evlerde yoğun talebi beraberinde getirdi.
Büyükşehirler başta olmak üzere kiralık fiyatlarında da hızlı artış yaşanmaya devam ediyor.
Açıklamada 2021 Ocak-Temmuz aylarını kapsayan dönemde gelen taleplerle, İstanbul, Ankara ve İzmir’de en çok kiralık ev aranan ilçeler de paylaşıldı.
Buna göre, kiralık ev aradığını belirtenlerin üç büyükşehirde en çok talepte bulunduğu 3 ilçe İstanbul'da Beylikdüzü, Bahçelievler, Pendik, Ankara'da Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve İzmir'de ise Buca, Karşıyaka, Bornova oldu.