Ekonomi Kiralık evde en fazla talep gören üç ilçe
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Kiralık evde en fazla talep gören üç ilçe!

Kiralık ev aramalarında üç büyükşehirde en çok talebin bulunduğu 3 ilçe öne çıktı. Söz konusu ilçeler İstanbul'da Beylikdüzü, Bahçelievler, Pendik, Ankara'da Çankaya, Etimesgut, Keçiören, İzmir'de ise Buca, Karşıyaka, Bornova oldu.

Haber Merkezi AA
İstanbul, Ankara ve İzmirdeki kiralık evlerde en fazla talep gören üç ilçe!
Foto/arşiv

Zingat'tan yapılan açıklamaya göre, emlak gündeminde kiralık ev talebindeki belirgin artış, yeni konut arzında azalma ve yükselen kira fiyatları bulunuyor.

Son zamanlarda salgın ve yaz aylarında başlayan normalleşme sürecinin etkisi, tayin dönemi, yeni evlenen çiftlerin ev arayışı ve eylül ayında yüz yüze eğitimin başlama kararı kiralık evlerde yoğun talebi beraberinde getirdi.

Büyükşehirler başta olmak üzere kiralık fiyatlarında da hızlı artış yaşanmaya devam ediyor.

Açıklamada 2021 Ocak-Temmuz aylarını kapsayan dönemde gelen taleplerle, İstanbul, Ankara ve İzmir’de en çok kiralık ev aranan ilçeler de paylaşıldı.

Buna göre, kiralık ev aradığını belirtenlerin üç büyükşehirde en çok talepte bulunduğu 3 ilçe İstanbul'da Beylikdüzü, Bahçelievler, Pendik, Ankara'da Çankaya, Etimesgut, Keçiören ve İzmir'de ise Buca, Karşıyaka, Bornova oldu.

Kiracı çok kiralık ev yok: 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira vermeye razı olanlar bile var
FOTOĞRAF 7
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on dönemde yeni inşaatların başlamaması ve pandeminin ardından düğünlerin patlaması kiralık daire fiyatlarını uçurdu. Tayinlerin ve ertelenen düğünlerin de yapılmaya başlamasıyla vatandaşlar kiralık ev bulmakta zorlanıyor.
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Fahiş fiyatlar ödemeye razı olanlar yine de kiralık daire bulamıyor. Bilhassa Bursa’nın en çok tercih edilen ilçesi olan Nilüfer ilçesinde daireler adeta karaborsaya düşmüş durumda.
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İlçedeki emlakçılara gelenlerin ekserisi kiralık daire talep ediyor. Emlakçılar ise ellerinde kiralık daire olmadığı için vatandaşlara yardımcı olamıyor.
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Nilüfer ilçesinde kiralık daire fiyatları şu an tavan yapmış durumda. Maliyetler yükseldiği için müteahhitlerin yeni projelere başlamak istememesi de fiyatların artmasında etkili. Kiralık daire sıkıntısı sadece Nilüfer ilçesinde değil diğer ilçelerde de yaşanıyor.
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Bursa'da kiralık dairelerin karaborsaya düştüğünü ifade eden gayrimenkul uzmanı Ahmet Abdülaziz Öztürk, şunları söyledi:
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Bu dönemde Bursa’da kiralık dairelerde ciddi anlamda sıkıntı var. 2 yıldır tayinler ve düğünler yapılmadı. Kiralık daire sıkıntısı başladı. Vatandaş piyasada kiralık daire bulmakta zorlanıyor. Kiralar yükseldi, konut sıkıntısı var. Müteahhitler yeni projelere başlamıyor. Maliyetler yükseldi. Sattığını yerine koyamayacağını düşünen müteahhitler yeni projelere başlamıyor. Bu durum da konut fiyatlarının yükselmesine sebep oluyor. Bana kalırsa belediyelerin hızlı bir şekilde yeni konut alanlarını halkın hizmetine açması lâzım. Bursa’da ciddi anlamda konut ve mesken arsası sıkıntısı var. Şehirde satılık daire çok, ama kiralık daire yok. Kiralık daire sıkıntısı başta Nilüfer olmak üzere Mudanya, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde de var. Nilüfer ilçesinde kiralık daireler 2 bin 500 liradan başlıyor, 4 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlar 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira verecek, ama bulamıyor.
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Günde 20 kişi kiralık daire için bizi arıyor<br><br> Çalan 30 telefondan 20’sinin kiralık daire için olduğunu belirten Abdülaziz Öztürk, Her gün 30 kişi iş yerimizi arıyor. Arayanların 20’si kiralık daire soruyor. Bizde maalesef cevabını veriyoruz. Sadece bizde değil, diğer emlakçı arkadaşlarda ve internette de kiralık daire yok. Bizim diğer emlakçı arkadaşları da arıyorlar, onlarda da kiralık daire yok. Bursa’da büyük ölçüde kiralık daire sıkıntısı var şeklinde konuştu.
Kiracı çok kiralık ev yok: 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira vermeye razı olanlar bile var
Bursa'da artan talepler sebebiyle kiralık daireler karaborsaya düştü. 2 bin 500 liralık daireye 4 bin lira kira vermeye razı olanlar bile kiralık ev bulmakta zorlanıyor.

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