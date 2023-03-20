İstanbul Havalimanı yine zirvede: Bin 269 uçuşla Avrupa'nın ‘en yoğunu’ oldu

İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama bin 310 uçuşla birinci sırada yer aldı. Öte yandan, Antalya Havalimanı ise söz konusu dönemde günlük 944 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 7'nci havalimanı olurken, bu sayı ile 2019 yılına göre uçuşlarını yüzde 1 artırmış oldu.