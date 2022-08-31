Ekonomi İstanbul Havalimanı yine Avrupanın zirvesinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama bin 310 uçuşla birinci sırada yer aldı. Öte yandan, Antalya Havalimanı ise söz konusu dönemde günlük 944 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 7'nci havalimanı olurken, bu sayı ile 2019 yılına göre uçuşlarını yüzde 1 artırmış oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
İstanbul Havalimanı yine Avrupanın zirvesinde
İstanbul Havalimanı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından geçen haftanın uçuş ve yolcu trafiğine ilişkin veriler paylaşıldı. Buna göre, İstanbul Havalimanı, 24-30 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama bin 310 uçuşla birinci oldu.
Salgın dönemi öncesi uçuş performanslarının da karşılaştırıldığı EUROCONTROL raporuna göre, Avrupa'daki birçok havalimanı 2019 yılı uçuş performansının çok gerisinde kalırken İstanbul Havalimanı yüzde 2 oranında uçuşlarını artırdı. İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam Schiphol, Frankfurt ve Londra Heathrow Havalimanları sıralandı.

İstanbul Havalimanı ağustosta dünyanın en yoğun 5. havalimanı oldu
GÜNDEM
İstanbul Havalimanı ağustosta dünyanın en yoğun 5. havalimanı oldu

Antalya Havalimanı ise söz konusu dönemde günlük 944 uçuşla Avrupa'nın en yoğun 7'nci havalimanı olurken, bu sayı ile 2019 yılına göre uçuşlarını yüzde 1 artırmış oldu.

İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye ekonomisine 117 milyar avroluk dev katkı
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye ekonomisine 117 milyar avroluk dev katkı
Yıldırım otobüs terminaline düştü

Yıldırım otobüs terminaline düştü

​Çatı çöktü ağaçlar yıkıldı.
Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

​Dokuz kişilik ailenin bindiği tekne alabora oldu.
Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı

​Türkiye'nin talebi üzerine Interpol devreye girdi.

​Bloomberg şaşkın: G20 ülkelerinin büyüme hızını geçti.

Kuşadası açıklarında önce 4.7 ardından 5.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Türkiye harekete geçti: Yunanistan'ın radar kayıtları ittifak ülkelere gönderilecek.

​ABD medyası duyurdu

​Seçilmiş kişiler paylaşımları görecek.

​Şifalı olduğuna inanılıyor: Yoğun talep var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.