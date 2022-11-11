İstanbul Havalimanı hizmette çıta yükseltti.

Artan uçuş trafiğiyle; en yüksek güvenlik seviyesini koruyarak mevcut pist ve taksi yolları kapasitesini maksimize etmeyi amaçlayan İGA İstanbul Havalimanı, dünyada bu seviyedeki (Level 3) ilk uygulama olan Gelişmiş Yer Hareketleri Rehberlik ve Kontrol Sistemi (A-SMGCS) teknolojisinin “Yönlendirme Seviyesini” hayata geçirdi.

ÇALIŞMA SİSTEMİ TAMAMEN DİJİTAL

Sistemle ilgili olarak bilgi veren İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve EUROCONTROL Performans Değerlendirme Komisyonu üyesi İsmail Hakkı Polat, yerdeki tüm uçak ve araç hareketlerinin kontrol edilmesini sağlayan A-SMGCS sisteminin üçüncü aşaması olan ‘Yönlendirme Seviyesinin’ hayata geçirilmesi ile birlikte hava trafik kontrolörlerinin uçakların yerdeki hareketlerini önceden planlayarak taksi yollarını daha verimli kullanılacağını söyledi. Sistem ile ilgili olarak basın mensuplarına bilgilendirmelerde bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, "Bugün İstanbul Havalimanı’nda yeni bir teknolojik gelişimin ilk operasyona geçişlerini kutluyoruz. Hava Trafik Kontrol Kulemizde aktif olarak kullandığımız A-SMGCS ismini verdiğimiz yerdeki tüm uçak ve araç hareketlerinin kontrol edildiği sistemin yeni gelişimini bir sonraki aşamasının ilk çalışmalarını gerçekleştirdik. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ile yurt dışındaki havacılık otoritelerinin katılımıyla bu açılışı gerçekleştirdik. Kurulan bu yeni sistemle artık havalimanımızda hava trafik kontrolörleri uçakların yerdeki hareketlerini önceden planlayabilecekler, taksi yollarını daha efektif kullanabilecekler’’ diye konuştu.

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İsmail Hakkı Polat

UÇAKLARIN TAKSİ SÜRELERİ AZALACAK

Yönlendirme seviyesinin faaliyete geçmesiyle taksi sürelerinde azalma olacağını ve ASMGCS sisteminin hava yolu şirketlerine ekonomik olarak sağlayacağı avantajlardan da bahsetti. Polat, “Öncelikli olarak elbette ki uçaklarımız yerde daha az taksi yapacaklar. Taksi sürelerini daha az aşağıya çekebileceğimiz gibi bu kadar karmaşık bir trafikte karşı karşıya gelinebilecek herhangi bir güvenlik sıkıntısını da önlemiş olacağız. Günlük bin 300 uçaktan bahsediyoruz ve bu uçakların taksilerindeki 1 dakikalık tasarruf ayda 40 bin dakikaya denk geliyor’’ dedi.

Bir sonraki aşama ‘Follow the Green’

Uçağın yerdeki hareketlerinin yeşil ışıklar aracılığı ile pilota aktarıldığı yönlendirme sisteminden bahseden İGA Planlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Polat, şunları söyledi: “Dördüncü Seviye Yönlendirme, çizdiğimiz rotaları taksi yolarını merkez armatüllerine ileteceğiz. Böylece pilotlara görsel bir bilgi vereceğiz. Bu lambaların rengi yeşil olduğundan ‘Follow the Green’ olarak adlandırılıyor.”