Bakan Kurum, İstanbul'da TOKİ kura tarihini açıkladı.
TOKİ “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi kapsamında İstanbul’da toplamda 50 bin konut inşa edecek.
İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca ilçesi 540 konut, İstanbul Silivri ilçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla ilçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.
İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Evim’de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi.