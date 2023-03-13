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Ekonomi

Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Evim’de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi. İşte TOKİ “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi kapsamında İstanbul’da konut inşa edilecek ilçeler ve adetleri...

12:29 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Kurum, İstanbul'da TOKİ kura tarihini açıkladı.

Bakan Kurum, İstanbul'da TOKİ kura tarihini açıkladı.

TOKİ “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi kapsamında İstanbul’da toplamda 50 bin konut inşa edecek.

İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca ilçesi 540 konut, İstanbul Silivri ilçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla ilçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.

İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk Evim’de İstanbul zamanı. 50 bin sosyal konutumuz için 16 Mart’ta kuraları çekmeye başlıyoruz" dedi.

TOKİ “İlk Evim İlk İş Yerim” projesi kapsamında İstanbul’da konut inşa edilecek ilçeler ve adetleri şöyle:
16-29 Mart 2023 Tuzla 20 bin 92030 Mart 2023 Çatalca 540 konut30 Mart 2023 Silivri Selimpaşa 200 konut 1-19 Nisan 2023 Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut
#Murat Kurum
#TOKİ
#İStanbul
33 dakika önce
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Bakan Kurum açıkladı: İstanbul'da TOKİ kura tarihi belli oldu
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