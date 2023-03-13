İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy-Başakşehir-Esenler 28 bin 340 konut, İstanbul Çatalca ilçesi 540 konut, İstanbul Silivri ilçesi Selimpaşa 200 konut ve İstanbul Tuzla ilçesi 20 bin 920 konut olmak üzere toplamda 50 bin konut sahibine teslim edilecek.