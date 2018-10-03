İstanbul Yeni Havalimanı metrosunda rekor

Gayrettepe-İstanbul Yeni havalimanı metro hattının yapımı devam ederken dünkü çalışmalar sonunda Türkiye'deki tüm zamanların rekoru kırıldı.

Günlük 50 metreye ulaştı

Airporthaber'de yer alan habere göre; İhsaniye istasyonundan kazıya başlayan TBM aracı günlük 49,5 metre ilerleme hızı ile tüm zamanların rekorunu kırdı.

25 dakikada havalimanında olacak

Gayrettepe-İstanbul Yeni Havalimanı hattı tamamlandığında yolculuk süresi 25 dakika olacak.

29 Ekim'de açılacak

Dünyanın en büyük havalimanı olarak da bilinenİstanbul Yeni Havalimanı'nın ilk etabının 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılması planlanıyor.Yeni havaliminanına Atatürk Havalimanı'ndan taşınma işlemi ise devam ediyor.

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