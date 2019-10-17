Ekonomi İstanbulda emlak dolandırıcılığı operasyonu 150 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi
EMLAK

İstanbul'da emlak dolandırıcılığı operasyonu: 150 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

İstanbul'da emlak dolandırıcılığı operasyonu: 150 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

Sahte emlak ofisleri üzerinden, gayrimenkul almak isteyen vatandaşları dolandırarak yaklaşık 150 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, arsa olarak gösterdiği tarla vasfındaki arazileri, ara kat olarak yansıttığı zemin kattaki evleri ve ipotekli gayrimenkulleri sattığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi AA
30 kişi gözaltına alındı.
30 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurulan sahte emlak ofisleri üzerinden dolandırıldığını söyleyen çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçti.

Satışın yoğun olduğu bölgelerde kurulan 4 sahte emlak ofisinde profesyonel bir izlenim veren suç örgütünün çeşitli internet siteleri ve radyolara ilan verip gayrimenkul almak için gelen vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.

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150 milyon liralık haksız kazanç

  • Tespitler doğrultusunda 33 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, suç örgütü üyesi olduğu öne sürülen 30 kişiyi yakaladı. Operasyonda, 20 tapu, 40 çek ve senet, 35 telefon, çok sayıda gayrimenkul satış sözleşmesi ve dolandırılan miktarların yazılı olduğu notlar ele geçirildi.

AA
Sahte emlak ofisleri üzerinden, gayrimenkul almak isteyen vatandaşları dolandırarak yaklaşık 150 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonda, 30 şüpheli gözaltına alındı.
  • Ev ya da arsa almak için dükkanlarına gelen kişilere, kayıtlarda "tarla" olarak geçen arazileri "arsa" gibi sattığı, ipotekli daireleri bilgi vermeden pazarladığı, bahçe katı daire satarken orta kat daireyi gezdirdiği, birçok daireyi satmak için metrekarelerini fazla gösterdiği ve aldıkları kapora üzerinde hile yaparak 150 milyon lira haksız kazanç sağladığı öne sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"Deniz kenarını gösterip dağbaşını satıyorlar"

Bu arada, suç örgütü tarafından dolandırıldıklarını iddia eden vatandaşlar, ifade vermek üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne geldi.

Şüpheliler tarafından 190 bin lira dolandırıldığını savunan Siyami Aktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

DHA
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta kurulan sahte emlak ofisleri üzerinden dolandırıldığını söyleyen çok sayıda vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçti.

Aktaş, "Mesela deniz kenarından arsa alıyorsunuz, dağbaşı çıkıyor. Ben köyün altından aldım arsayı, adam bana 1,5 kilometre ileriden tapu vermiş" diye konuştu.

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Mağdur olduğunu belirten Fatma Hacıoğlu ise "30 bin liram alındı. Bankaya yatırdım, dekontum var. 5-6 aydır bekliyorum. En sonunda tehdit aldım. 'İstediğin yere şikayet edebilirsin.' dediler. O yüzden de mağdurum. Ben geceleri uyku uyuyamıyorum, rahatsız oldum." dedi.

İfade için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelen vatandaşlar, sağlık kontrolüne götürülmek üzere emniyetten çıkarılan şüphelilere tepki gösterdi.

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