İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu mahalle: Yüzde 290 artış var İstanbul'da kira fiyatlarının en fazla artış gösterdiği mahalleler belli oldu. Son bir yıl içerisinde konut kategorisinde kira artışının ortalama metrekare fiyatında en yüksek olduğu mahalle yüzde 290 ile Sarıyer'in Rumeli Hisarı semti olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi 25 Ağustos 2021, 14:14 Son Güncelleme: 25 Ağustos 2021, 14:15 AA