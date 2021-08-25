Ekonomi İstanbulda kira artışının en yüksek olduğu mahalle Yüzde 290 artış var
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İstanbul'da kira artışının en yüksek olduğu mahalle: Yüzde 290 artış var

İstanbul'da kira fiyatlarının en fazla artış gösterdiği mahalleler belli oldu. Son bir yıl içerisinde konut kategorisinde kira artışının ortalama metrekare fiyatında en yüksek olduğu mahalle yüzde 290 ile Sarıyer'in Rumeli Hisarı semti olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
İstanbulda kira artışının en yüksek olduğu mahalle Rumeli Hisarı oldu
Foto/arşiv

Hepsiemlak, İstanbul’da son 1 yıl içerisinde kira fiyatlarının yüzde 50’nin üzerinde artış gösterdiği 50 mahalleyi açıkladı.

Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış yüzde 290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi.

Rumeli Hisarı’nı yüzde 238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade semti, yüzde 218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, yüzde 171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti takip etti.

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