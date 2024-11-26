İyilik Yolu’ndan Somali’ye dev eser

Özellikle Asya ve Afrika ülkelerinde yaşanan mağduriyetin köklü çözümü, kalıcı eser projeleriyle mümkün oluyor. Bu bilinçle çalışmalarını sürdüren İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği de dünyanın dört bir yanındaki projelerinde kalıcı eserleri önceliyor. Bu kapsamda Somali’de inşa edilen Ubey Bin Kâb Medresesi, gerçekleştirilen muhteşem bir törenle hizmete açıldı. Yerel yetkililerin üst düzeyde katılım gösterdiği açılış töreni, renkli görüntülere de sahne oldu.

250 öğrencinin hizmet alabileceği okul; 4 sınıf, 1 konferans salonu, 4 lavabo ve 1 yönetici odasından oluşuyor. Yeni ve modern bir eğitim yuvasına kavuşan öğrenciler, bu okulla birlikte hem hafızlık eğitimlerini alabilecek hem de fenni ilimleri tahsil edebilecek. Tefrişatıyla birlikte hizmete açılan okulda 13 personel, öğrencileri geleceğe hazırlayacak.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan İyilik Yolu Derneği Başkanı Emrullah Orman, 1 yıl gibi kısa bir sürede projeyi hizmete açabilmenin mutluluğunu dile getirdi. Eğitimli nesiller yetiştirebilecek olmanın önemine vurgu yapan Emrullah Orman, şöyle konuştu: “Yıllardır sürdürdüğümüz insani yardım çalışmalarında hep kalıcı eser projelerini önceledik ve odak noktamızı bu projelere yoğunlaştırdık. Bu kapsamda bundan 1 yıl önce Somali’de inşasına başladığımız okulumuzu hamd olsun tamamladık ve bugün muhteşem bir törenle açılışını gerçekleştiriyoruz. Projemizi tamamlayabildiğimiz için biz mutluyuz, buradaki kardeşlerimiz de geleceklerini daha sağlıklı bir ortamda inşa edebilecekleri için mutlular. Biz, kalıcı çözümlerin bu tür eserleri çoğaltarak gelebileceğine inanıyoruz. Teşekkürler Türkiye!”