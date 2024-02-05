Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Değerli oyuncularımızın yer aldığı ünlü dizi Çukur'da dile getirilen ve duvarlara yazılan o bilinen söz gibi,

'Olacak gibi değildi olmadı da zaten!"

Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen Karaburun Yarımadası, endemik bitki zenginliği ve özgün hayvan varlığıyla ülkemizin özel coğrafyalarındandır.

Yerel yönetim uygulamaları ile ilgili tüm yasa, yönetmelik, uygulama mevzuatı; ilçemizin her bir ferdi için bağlayıcıdır.