Karaburun Belediyesi, bir süre önce belediye meclis kararı ile tiny house'lar için yasak getirdi. Kararda, gelişigüzel yerleştirilen tekerlekli küçük evlerin arazi kullanımına aykırı sonuç doğurduğu ve görüntü ile çevre kirliliğine neden olduğu belirtildi. Karar sonrası sinema ve dizi oyuncuları Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili'ye ait tiny house'lar kaldırıldı.
'MEVZUAT İLÇEMİZİN HER BİR FERDİ İÇİN BAĞLAYICIDIR'
Konuya ilişkin Karaburun Belediyesi'nce yazılı açıklama yapıldı.
'İŞİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Açıklamada ayrıca, "Sanatçılarımızın arazisinde, tebliğimiz üzerine yıkımın-sökümün-tahliyenin kendileri tarafından gerçekleştirildiğini kamuoyuna önemle duyurur; kıymetli sanatçılarımızı çalışmadıkları yerden üzdüğümüz için bizi anlamalarını; 'Az dolaşalım dedik, kördüğüm olduk' dememelerini umarız. Karaburun ve Yarımadamızın doğasını, güzelliklerini; çocuklukları-gençlikleri bu coğrafyada geçen bizim gibiler karar noktalarında var olduğumuz sürece; korumaya, kollamaya ve yarınlara bir miras gibi taşımaya devam edeceğiz. Sınıfsız, imtiyazsız, kim ve ne olduğuna bakmadan belediye mevzuatını herkese eşit uygulama konusunda yasaların bize yüklediği sorumlulukları unutmadan işimizi yapmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.