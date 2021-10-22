İzmir’de TOKİ’den kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı

İzmir Yenitepe’de, İLBANK projesi kapsamında yaptırılan konutlarla ilgili açık artırmanın ayrıntılarını TOKİ açıkladı. Proje kapsamında 141 konut açık artırma ile satılacak. Açık artırma İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon’da ve İstanbul’da gerçekleşecek.

Proje için yapılacak açık artırmaya internet yoluyla da katılım sağlanabilecek. Her sene 100 binin üzerinde sosyal konut inşaatı ile kamu eliyle aileleri ev sahibi yapan TOKİ, elinde bulunan mevcut konutların satışı için yurt genelinde özel açık artırmalar ile satışlarını sürdürüyor. İdare, son olarak İzmir’de ev sahibi olmak isteyenler için yeni bir açık artırma düzenleyecek. İlgili konut satışı açık artırma tarihi ise 2 Kasım tarihinde gerçekleşecek.

REKLAM

EKONOMİ Kiraya bin lira eşya zammı

Yüzde 40 peşinat, 120 ay vade ödeme planı

Alıcılara cazip fiyatlar sunan TOKİ, İzmir Yenitepe’deki projesinde yer alan konutlar için yüzde 40 peşinat ve 120 ay vade ödeme planı uygulayacak. Vatandaşlar, 134 bin 705 TL peşinat ve bin 683 lira (KDV hariç) taksitten başlayan fiyatlarla kira öder gibi ev sahibi olacak. Katılım şartlarını yerine getiren vatandaşlar, yapılacak açık artırmaya katılabilecek.

TOKİ, başvuru yapacak vatandaşların, Türkiye Halk Bankası aracılığı ile gerekli işlemleri yapabileceği belirtti. Bununla birlikte, teklif alma sonrası Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama işlemleri Türkiye Halk Bankası tarafından belirlenecek, Temerküz Şube aracılığı ile yürütülecek. Açık artırma gününde de başvurular kabul edilecek. 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek müzayedenin; kayıt ve bayrak işlemleri, sosyal mesafe kurallarını uygulamak amacıyla İzmir Balçova Termal Otel Kardelen Salon’da saat 07.30, İstanbul’da ise saat 08.30 itibari ile başlayacak. Saat 10.30’da konutlar kayıt işlemlerini tamamlamış katılımcıların teklif alımına açılacak. Daha önce müzayedelere online olarak katılmış ve evraklarını posta ile göndermiş kişiler, bundan sonra müzayedelere katılmayacak.

REKLAM

EKONOMİ Az katlı kesme taş yığma yapıları teşvik edecek düzenleme Resmi Gazete'de

"Fiyatlar ve taksitler uygun"

Daireleri gezen vatandaşlardan Muhammer Yaşar, "Ben Muğla’da yaşıyorum. Geçtiğimiz satışları kaçırmıştım. Bu sefer erken davranayım istedim. Daireyi çok beğendim. Güzel malzeme kullanılmış, fiyatlar ve taksitler uygun. İzmir gibi bir yerde bu fiyatlara daire bulmak zor. Geçen sefer alamadım ama bu sefer inşallah alacağım. Depreme dayanıklı olması da benim için önemli" derken, Mustafa Durmaz da, "Ben zemin kattaki daireyi gezdim. Beğendim. Dairenin bahçe alanına bakması hoşuma gitti. Binalar arasında mesafenin olması da güzel. Bu bölgede bir daire sahibi olmak isterim" diye konuştu.