Kaçak emlakçılık tarih oluyor: Yetki belgesi almadan ilan girişi yapılamayacak

Son dönemde sayısı artan sahte ve asılsız ilanların önüne geçebilmek için bu kişilere yaptırım ve ceza uygulanacağını söyleyen Güleroğlu

, "Bir süredir bazı kişiler, '500 bin ya da 800 bin liraya satılık ev var' diyerek uygun fiyatlı ev ilanı ile önce insanları çekip, sonra başka evlere yönlendirme yapıyorlardı. Sahte ilan kullanılıyordu. Yasada sahte ilanların verilmesini önleyici maddeler var. Ayrıca artık emlakçı bir ilan girmek istiyorsa, yetki belgesi alması gerekiyor. Dairenizi satmak istiyorsanız ve emlak danışmanı ile çalışacaksanız; bir sözleşme devreye giriyor. Aslında bu sözleşmeler hep vardı ancak düzenleme ile zorunlu hale getirildi. Artık sözleşme olmadan ilanlar, bu portallarda yayınlanmayacak. Bu duruma aksi davrananlar ve yanıltıcı ilan verenler hakkında 10 bin ile 100 bin lira arasında para cezası var" dedi.