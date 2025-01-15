Kademeli belgelendirme süreci başladı: Sanayiciye yeşil dönüşüm ödevi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı ‘Endüstriyel Emisyonların Yönetimi Yönetmeliği’ Resmi Gazete’de yayımlandı. Sanayide yeşil dönüşümü standarda kavuşturacak yönetmelikle tesisler, F’den A’ya kadar sınıflandırılmış ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi’ni almak için çevreci üretime teşvik edilecek ve rekabet artırılacak. ‘A Sınıfı Belge’ elde eden sanayi tesisleri ise uluslararası pazarda prestij kazanacak.

REKABET GÜCÜ ARTACAK

1 Aralık 2025'te yürürlüğe girecek yönetmelik kapsamında ‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi’ ile sanayi tesislerinin, uluslararası kabul görmüş mevcut en iyi teknikler çerçevesinde çevresel performans durumları ortaya konulacak. Ayrıca sanayicilerin uluslararası pazarda rekabet gücünün artırılması sağlanacak. Sanayide çevre dostu üretim süreçleri yaygınlaşacak. Yenilikçi ve temiz teknolojilerin kullanımına öncelik verilecek.

50 İLE 100 PUAN ARASI SINIFLAMA

Yönetmelik kapsamına giren enerji, metal, mineral, kimya, atık yönetimi ile tekstil, otomotiv, deri, kağıt, gıda, hayvancılık gibi sektörlerde yaklaşık 6 bin tesis bulunuyor. Alınacak belge ile tesisler mevcut en iyi tekniklerin kullanım durumuna göre, yüzde 100 uyumdan yüzde 50 uyuma kadar A’dan F’ye sınıflandırılacak. Belgelendirme sürecindeki raporlamalar, alanında yetkin ve bakanlık tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından yürütülecek.

2030'A KADAR D SINIFI BELGESİ

A sınıfı belgeyi almak için tesislerin yenilikçi ve temiz teknolojileri kullanmaları zorunlu olacak. Yönetmelik ile sanayi tesislerinin kademeli yeşil dönüşümü sağlanacak. Yeni sanayi tesisleri yürürlük tarihinden itibaren en az D sınıfında olacak şekilde kurulacak ve işletmeye alınacak. Mevcut tesisler ise yürürlük tarihinden itibaren belgelendirilmeye başlanacak. Belge sınıfı kademeli bir geçişle 31 Aralık 2028 tarihinden itibaren en az F, 31 Aralık 2030 tarihinden itibaren ise en az D sınıfında olacak. Çevreci teknoloji için doğan yatırım ihtiyaçları için de bakanlık yeşil finansman imkanlarına erişimi kolaylaştıracak. Dünya Bankası tarafından yönlendirilen 416,7 milyon dolar finansman kaynağından yararlanılacak.

6 MİLYAR 300 MİLYON LİRALIK DESTEK

Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Lansmanı ile Protokol İmza Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Sürdürdüğümüz proje kapsamında bu yıl OSB'lerimizin 6 milyar 300 milyon liralık atık su arıtma tesisi, yenilenebilir enerji gibi yeşil altyapı faaliyetlerini destekleyeceğiz" dedi.

Murat Kurum.

HEM ÜLKEMİZ HEM DOĞA KAZANACAK

‘Sanayide Yeşil Dönüşüm Belgesi’ düzenlemesiyle hem doğamız hem sanayimiz hem ülkemiz kazanacak” diyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Munat Kurum, "Önce, tesislerimizin yeşil dönüşümünü hızlandıracağız. Bu sayede, sektörümüzün acilen ihtiyaç duyduğu finansman desteğine çok daha süratli bir şekilde ulaşmasına imkan vermiş olacağız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde de hem güneş hem rüzgar enerjisi kapasitemizi 4 katına yükselteceğiz" diye konuştu.







