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Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklaması: Mağduriyet söz konusu değil

Bakan Işıkhan'dan kademeli emeklilik açıklaması: Mağduriyet söz konusu değil

20:1414/01/2025, Salı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, EYT sonrası gündeme gelen kademeli emeklilik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir olması ve aktüeryal dengenin sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayan Işıkhan, ''Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir.'' ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam katıldığı Habertürk canlı yayınında, gündeme ilişkin önemli soruları yanıtladı. Işıkhan, kendisine yöneltilen, EYT sonrası gündeme gelen kademeli emeklilik ile ilgili soru hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.


"Mağduriyet söz konusu değil"

Bakan Işıkhan, EYT sonrası bir yıl, hafta ya da günle emeklilik fırsatını kaçıran vatandaşa erken emeklilik hayali kurduran kademeli emeklilik ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Biz şu an mevcut aktüeryal dengeyi nasıl sağlayabiliriz, emeklilerimize aylıkları düzenli nasıl ödeyebiliriz, sağlık hizmetlerini sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz, bunun telaşı ve çalışması içerisindeyiz. Burada aslında bir mağduriyet söz konusu değil. Mağduriyetle ön plana çıkmak sağlıklı bir tarz değildir. SGK sistemine bakın. Tüm dünyada gıpta ile takip edilen bir sistem. Biz içeride olduğumuz için bilmiyoruz. Ama dışarıdan gelen, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bize nasıl iltifatlarda bulunuyor."


#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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#kademeli emeklilik
#SGK

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