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Bakan Memişoğlu duyurdu: Bin 616 hekimin ataması yapıldı

Bakan Memişoğlu duyurdu: Bin 616 hekimin ataması yapıldı

09:297/01/2025, Salı
AA
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120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında doktor atamaları yapıldı.
120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında doktor atamaları yapıldı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bin 616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bin 616 yeni hekimin atamasının yapıldığını bildirdi.


Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.


"Yeni hekim atamasını yaptık"

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu,
"1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum"
ifadelerini kullandı.


#Kemal Memişoğlu
#Sağlık Bakanlığı
#hekim
#atama

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