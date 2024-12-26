TVNET'in fikir, siyaset ve analiz programı Siyaseten’de konuşan Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, 22 bin 104 TL olarak belirlenen yeni asgari ücret sonrası emekli maaşlarındaki yapılması beklenen düzenleme üzerine konuştu. Kılıçarslan, emeklilerin alım gücüyle eş değer şekilde iyileştirmeyi alabilmeleri için 4,8 milyon kişiyi kapsayan ve seçim şantajı haline gelen EYT için "zam verilmemeli" yorumunda bulundu.





Kılıçarslan: EYT'lilere zam yapılmasın emekli maaşları yükseltilsin Gündem





"Tamam EYT'liler emekli ettik ama mesela bu dönem EYT'lilerin hiçbirine zam vermeyebilir. Böylelikle hakiki emekliler benim nazarımda hakiki diyeceğim emekliler insan uğuruna yakışır bir zam alabilirler. Mesela bunu yapabilir misin? Yapamazsın, Niye? Çünkü seçim oy bilmem ne… Şimdi biz seçimden bir önceki senede olsaydık bu zam % 30 mu olur muydu? Olmazdı. Dolayısıyla günlük gündelik pansumanlarla çözüm değil daha kalıcı çözümlere doğru yönelmek lazım. Kalıcı çözümün adı nettir; rant ekonomisini durdurmak."

Türkiye'nin ekonomisinin pandemi ve depremin ardından küresel krizin içerisinde bütçe dengelerinin iyileştirilmesinin önündeki en büyük ve kısıtlayıcı engel olarak EYT görülüyor. Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmesinin ardından EYT'nin yıllık maliyeti 724 milyar lira olarak yansıdı. Bu rakam ise Türkiye'nin milli gelirinin %2'sine tekabül ediyor.



