CANiK 2025’e yeni ihracat rekoru hedefiyle başlıyor

“Üç kıtada, 7 tesisimizde ürettiğimiz hem sivillere hem platform üreticilerine hem de devletlere hitap eden ürünlerimizi etkinlik ve fuarlar ile son kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Ocak ayında da ABD’de sivil pazara odaklı bir etkinlik gerçekleştirirken, İngiltere’de tamamen platform üreticilerine ve devletlere odaklı bir etkinlik gerçekleştireceğiz.