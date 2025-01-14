Avrupa'daki küçük ülkenin borcu büyük: Fransa'nın yeni başbakanı ekonomi için büyüme tahminini düşürdü

Fransa Başbakanı François Bayrou, 2025 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,1'den 0,9'a düşürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 13 Aralık'ta yeni başbakan olarak atanan Bayrou, Parlamentonun alt kanadı olan Ulusal Meclis'teki konuşmasında, ülke ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminlerini açıkladı.

Bu yıl için büyüme tahminlerinin yüzde 1,1'den 0,9'a düşürüldüğünü bildiren Bayrou, 2025'te kamu bütçe açığını, Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 5,4'ine getirmeye odaklanacaklarını açıkladı.

Bayrou, ekonomik istikrara yönelik stratejik yaklaşım sergileyeceklerini vurgulayarak, 2029'a kadar bütçe açığının Avrupa Birliği'nin (AB) yüzde 3'lük hedefine ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Fransa'nın kamu borcunun bu denli artmasında, şu ana kadar hükümette yer almış tüm siyasi partilerin sorumluluğu bulunduğunu kaydeden Bayrou, "Fransa, hiç bu kadar borçlanmamıştı. Bu borç, Damokles'in kılıcıdır." dedi.





Kamu bütçe açığı AB hedefinin 2 katı

Fransa hükümetine göre, kamu bütçe açığının 2024'te yüzde 6,1 seviyesinde olması bekleniyor.

Ülkede 2024'te olduğu gibi bu yıl da hedeflenen bütçe açığının, AB hedefinin çok üzerinde olması dikkati çekiyor.

Fransa, bütçe açığı konusunda AB yönetimi tarafından da uyarılmıştı.

Ülkedeki bütçe konusundaki anlaşmazlık, geçen yıl Başbakan Michel Barnier'in 3 aylık merkez sağ hükümetini düşürmüştü. Bayrou'nun, 2025 bütçesini şubat ortasına kadar sunması bekleniyor.





Siyasi kriz ekonomiyi tedirgin ediyor

Avro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisine sahip Fransa'da siyasi kriz ekonomiyi de tedirgin ediyor.

Fransa yaşanan siyasi krizin derinleşmesi ve kamu maliyesinin yeniden yapılandırılması konusunda ciddi şüphelerin oluşması birçok şirketi tedirgin ederken, yatırımcılar da Fransız varlıklarını cezalandırıyor.

Ülkedeki siyasi belirsizlik finansal piyasalara yansırken, devlet tahvillerine talebin düşmesi de dikkati çekiyor.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de 13 Aralık'ta Fransa'nın kredi notunu "Aa2"den "Aa3"e düşürmüştü.

Öte yandan, Fransa Merkez Bankası da 17 Aralık'ta ülke ekonomisi için bu yıl büyüme tahminlerini iç siyasi kriz ve küresel ekonomide artan belirsizlik nedeniyle yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a çekmişti.

Banka, ülke ekonomisinin artan siyasi huzursuzluk, hükümet krizleri ve küresel ekonomide artan belirsizlikle beklenenden daha yavaş büyüyeceğini öngörmüş, 2026 için büyüme tahminini yüzde 1,5'ten yüzde 1,3'e indirmişti.



