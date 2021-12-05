Ekonomi Kademenin AGAsına yoğun ilgi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kademe’nin AGA’sına yoğun ilgi

Araç üstü ekipmanları imalatında öncü şirketi Kademe A.Ş. müşteri odaklı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sektöre üretim anlamında öncülük eden Kademe A.Ş., Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve temizlik sektörü firmalarının katıldığı Clean Eurasia Expo’da araçlarını sergiledi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kademe’nin AGA’sına yoğun ilgi​
Kademe’nin Türk mühendisleri tarafından ve yerli motor konularak imal ettiği AGA 2100 kompakt aracı fuarda yoğun ilgiyle karşılandı.

Araç üstü ekipmanları imalatında öncü şirketi Kademe A.Ş. müşteri odaklı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdürüyor. Sektöre üretim anlamında öncülük eden Kademe A.Ş., Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ve temizlik sektörü firmalarının katıldığı Clean Eurasia Expo’da araçlarını sergiledi.

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  • Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden Kademe, sektörü bir araya getiren Clean Eurasia Expo’da adından söz ettirdi. Kademe’nin Türk mühendisleri tarafından ve yerli motor konularak imal ettiği AGA 2100 kompakt aracı fuarda yoğun ilgiyle karşılandı. Özellikle yerli üretim olmasından dolayı Türkiye’de kamu ve özel sektörde Kademe’nin ürettiği araçlara talep her geçen gün artıyor ve yedek parça konusunda ithal ürünlere kıyasla ciddi oranda kamuda fiyat avantajı da sağlıyor.

Fuarda özellikle Türki Cumhuriyetler, Rusya, Ukrayna, Arabistan, Afrika ve Balkan coğrafyasından gelen katılımcılar ürünleri detaylı şekilde inceleme imkânı buldu.

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