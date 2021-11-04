Ekonomi Türkiyedeki yerli üretim süpürge makinesi Kademe ile yılda 12 milyon liralık tasarruf
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'deki yerli üretim süpürge makinesi Kademe ile yılda 12 milyon liralık tasarruf

Türkiye’de yerli üretim süpürge makinesinin üretilmeye başlamasıyla sokaklardaki temizliğin rahatladığını ifade eden Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, "KADEME firması ile anlaşarak Türkiye sokaklarına göre süpürge makinesi üretme kararı verdik. Bu sayede hem kendi aracımızı ürettik, hem de dış ülkelere bağımlı olmaktan kurtulduk. Böylece 12 milyon lira da tasarruf etmiş olduk" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyedeki yerli üretim süpürge makinesi Kademe ile yılda 12 milyon liralık tasarruf
Yerli ve milli yol süpürme makinesi Kademe

Beyoğlu sokaklarının önceden ithal süpürge makineleriyle temizlendiğini belirten Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, 2005’ten beri Türkiye’de yerli üretim süpürge makinelerinin devreye geçmesiyle yerli makine kullanmaya başladıklarını söyledi.

Kademe tarafından üretilen yerli ve milli süpürme araçları Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi
TEKNOLOJİ
Kademe tarafından üretilen yerli ve milli süpürme araçları Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi

İthal araçlarla yerli araçların arasında inanılmaz fiyat farkı olduğunu vurgulayan Akpınar, "Fiyatlar bizim üretmeye başlamamızla yarıya indi. Önceden ithal araçlarda herhangi bir arıza olduğunda yedek parçaları dışardan almak zorunda kalıyorduk. Eğer almazsak garantisi bitiyordu. Bu parçalar da çok pahalıydı. Ama yüzde 96 yerli araçlarımızla bu sorunların hepsini ortadan kaldırdık. Büyük tasarruf ettik" açıklamasını yaptı.

DHA

Kademe'den belediyelere yerli ve milli araç: Kalabalık ve dar sokakları temizliyor
EKONOMİ
Kademe'den belediyelere yerli ve milli araç: Kalabalık ve dar sokakları temizliyor

İTHAL 175 BİN EURO İKEN YERLİ 85 BİN EURO

Şu ana kadar kullanılan ithal araçların 175 bin euro olduğunu belirten Akpınar, yerli üretim araçlarda bunun 85 bin euroya düştüğünü söyledi.

DHA

Kademe'den belediyelere yerli ve milli araç: Kalabalık ve dar sokakları temizliyor
EKONOMİ
Kademe'den belediyelere yerli ve milli araç: Kalabalık ve dar sokakları temizliyor

Akpınar, "Bu araçları mühendis ve çalışanlar birlikte tasarladı. Aracın rahat olup olmadığı personele tek tek soruldu. Kullanılan araçlarımızla ilgili personelimiz, kendini geliştirdi. Araç yapılırken özellikle ‘Türkiye şartlarında ne şekil çalışır, zorlukları nelerdir’ gibi sorulara odaklandık. Yerli üretim araçları, bizim sokaklarımızın bazıları yüzde 5 yüzde 7 eğimli. Bu eğimli sokaklarda bile çok rahat çalışabilecek pozisyona geldik” şeklinde konuştu.

Belediyelerin tercihi milli üretimler oldu
EKONOMİ
Belediyelerin tercihi milli üretimler oldu

ÜRETİCİLER ÇOĞALSIN

Yerli araçları ilk Beyoğlu Belediyesi’nin kullanmaya başladığını ifade eden Akpınar şunları söyledi:

  • "Bizim envanterimizde üç tane ufak, iki metre küp, dokuz tane de beş metreküplük aracımız var. On iki araçla çalışıyoruz ve şu zamana kadar da Türkiye genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra en fazla süpürge makinesi devamlı olarak kullanan belediyeyiz. Üreticilerin çoğalmasını bekliyoruz. Dışa bağımlılığı yok etmek için bu gerekli. Çünkü bu Kademe firmasının üretmiş olduğu bu araç aslında bir milat. Hem maddesel anlamda hem de çalışma anlamında bu araçlar bizi rahatlattı. Şoför araca bindiği zaman rahatlık, konfor, görüş açısı, arabasının düzgün çalışmasını ister."

Hijyen herkülü
EKONOMİ
Hijyen herkülü

Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
OYNAT 01:36
Kademe A.Ş'nin yerli ve milli olarak ürettiği süpürme araçları Beyoğlu'nda mesaiye başlıyor
Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.

Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracının bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı'nı Beyoğlu Belediyesine teslim etti.

İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ve Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.
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