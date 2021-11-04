Türkiye'deki yerli üretim süpürge makinesi Kademe ile yılda 12 milyon liralık tasarruf

Beyoğlu sokaklarının önceden ithal süpürge makineleriyle temizlendiğini belirten Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, 2005’ten beri Türkiye’de yerli üretim süpürge makinelerinin devreye geçmesiyle yerli makine kullanmaya başladıklarını söyledi.

TEKNOLOJİ Kademe tarafından üretilen yerli ve milli süpürme araçları Beyoğlu Belediyesi'ne teslim edildi

İthal araçlarla yerli araçların arasında inanılmaz fiyat farkı olduğunu vurgulayan Akpınar,

açıklamasını yaptı.

DHA

EKONOMİ Kademe'den belediyelere yerli ve milli araç: Kalabalık ve dar sokakları temizliyor

İTHAL 175 BİN EURO İKEN YERLİ 85 BİN EURO

Şu ana kadar kullanılan ithal araçların 175 bin euro olduğunu belirten Akpınar, yerli üretim araçlarda bunun 85 bin euroya düştüğünü söyledi.

DHA

EKONOMİ Kademe'den belediyelere yerli ve milli araç: Kalabalık ve dar sokakları temizliyor

Akpınar, "Bu araçları mühendis ve çalışanlar birlikte tasarladı. Aracın rahat olup olmadığı personele tek tek soruldu. Kullanılan araçlarımızla ilgili personelimiz, kendini geliştirdi. Araç yapılırken özellikle ‘Türkiye şartlarında ne şekil çalışır, zorlukları nelerdir’ gibi sorulara odaklandık. Yerli üretim araçları, bizim sokaklarımızın bazıları yüzde 5 yüzde 7 eğimli. Bu eğimli sokaklarda bile çok rahat çalışabilecek pozisyona geldik” şeklinde konuştu.

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EKONOMİ Belediyelerin tercihi milli üretimler oldu

ÜRETİCİLER ÇOĞALSIN

Yerli araçları ilk Beyoğlu Belediyesi’nin kullanmaya başladığını ifade eden Akpınar şunları söyledi:

"Bizim envanterimizde üç tane ufak, iki metre küp, dokuz tane de beş metreküplük aracımız var. On iki araçla çalışıyoruz ve şu zamana kadar da Türkiye genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra en fazla süpürge makinesi devamlı olarak kullanan belediyeyiz. Üreticilerin çoğalmasını bekliyoruz. Dışa bağımlılığı yok etmek için bu gerekli. Çünkü bu Kademe firmasının üretmiş olduğu bu araç aslında bir milat. Hem maddesel anlamda hem de çalışma anlamında bu araçlar bizi rahatlattı. Şoför araca bindiği zaman rahatlık, konfor, görüş açısı, arabasının düzgün çalışmasını ister."

EKONOMİ Hijyen herkülü