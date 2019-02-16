Kapadokya’da otel inşaat yıkımı durduruldu

Yıkım çalışmaları inşaatın yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durduruldu.

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan otel inşaat yıkım çalışmaları bu sabah itibarıyla yeniden başlarken, yıkım çalışmaları bir süre sonra inşaatının yanında bulunan diğer binalara zarar vermemesi için durduruldu.

Otel inşaat yıkım çalışmalarına Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından görevlendirilecek bir mimarın yapacağı incelemeler sonrasında yıkımın kepçe ile mi yoksa elle mi yıkılacağı kararının verilmesinin ardından yıkım çalışmalarının yeniden başlayacağı öğrenildi.

EKONOMİ Peri bacalarındaki otel inşaatı yıkılıyor