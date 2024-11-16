Kâr transferi güvence altında

Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Hong Kong ile ayrı ayrı yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması imzalandı. 3 anlaşma da önceki gün TBMM Dışişleri Komisyonu'nda onanarak, Genel Kurul'a sevk edildi. Anlaşmalarla Türk girişimci ve yatırımcıların bu ülkelerdeki yatırım ve menfaatleri koruma altına alınacak. Yatırımcı ile ev sahibi devlet arasındaki yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için uluslararası tahkime başvurulması ile kâr transferlerinin güvence altına alınmasının önü açılacak. Ev sahibi devletçe kamulaştırma veya devletleştirme yapılması hâlinde yatırımın gerçek bedelinin makul olmayan bir gecikme olmaksızın ödenmesi, savaş veya iç karışıklık hallerinde zarar gören yatırımcılara tazminat ödenebilmesi sağlanacak.





KALKINMA YOLU SADECE TİCARİ MESELE DEĞİL

Anlaşmalara ilişkin Dışişleri Komisyonu üyelerine bilgilendirmede bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Sudani yönetimiyle beraber Irak'ın bir toparlanma süreci içerisine girdiğini ifade etti. Yılmaz, "Kalkınma Yolu'nu sadece ticari bir mesele değil, terörle mücadele anlamında, istikrar anlamında, iki ülke arasındaki ilişkiler anlamında, ortak stratejik vizyon geliştirme anlamında ve bölgede terör, iç savaş gibi benzer sorunlar yaşayan ülkelere de bir umut olması anlamında çok destekliyoruz" şeklinde konuştu.





IMEC ANLAŞMADAN MEMNUN OLMAYABILIR

Yılmaz, anlaşmanın Türkiye'nin ve Irak'ın öncelikle kârına olacağını, alternatif ticaret yollarını gündeme getiren diğer bazı ülkelerin bu konudan çok da memnun olmayabileceğini ifade etti. Yılmaz ayrıca, Hong-Kong ile yapılan anlaşmada yatırımlara uygulanacak adil muamele ile tam koruma ve güvenlik kavramlarının tanımının netleştirildiğini söyledi.



